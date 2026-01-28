Atelier DIY dessine-moi un dragon Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Atelier DIY dessine-moi un dragon

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier DIY dessine-moi un dragon

Viens apprendre à dessiner un dragon aux milles couleurs dans son univers fantastique.

Un atelier animé par Chloé Fraser, illustratrice.

Chloé Fraser est illustratrice jeunesse et artiste peintre, autrice de plusieurs albums jeunesse Peut être que le Monde , Mon ami préhistorique ou encore La belle Airelle , tous disponibles à la médiathèque. En parallèle, Chloé Fraser poursuit son activité d’artiste, elle s’inspire des paysages qui l’entourent et de ses voyages notamment à Bali et au Costa Rica. Avec une palette de couleurs très personnelles, elle s’inscrit dans la continuité des artistes Fauves. Chloé intervient depuis plusieurs années dans les écoles, collèges, centres de loisirs et médiathèques !

Elle vous propose, lors de cette séance, de vous transmettre sa méthode pour dessiner un dragon, avec crayons de couleur et feutres métallisé sur papier noir.

Pour enfant de 6 à 13 ans Gratuit Sur inscription.

Dans le cadre de l’évènement Dans l’antre des dragons

Organisé par ma médiathèque Julien Gracq .

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier DIY dessine-moi un dragon

L’événement Atelier DIY dessine-moi un dragon Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Destination Pays Bigouden