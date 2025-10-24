Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels avec Julie Arqué Librairie Les 400 coups Le Havre

Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels avec Julie Arqué

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Julie Arqué, herbaliste, t’invite à un atelier créatif et amusant pour découvrir comment fabriquer toi-même tes produits d’hygiène du quotidien !

Au programme

• Échange pourquoi fabriquer ses produits soi-même ?

• Fabrication de ton kit personnalisé de 4 produits

– Crème pour le corps

– Déodorant dur

– Shampoing solide

– Baume pour les lèvres

Atelier ouvert aux enfants dès 8 ans, aux ados…et aux parents qui souhaitent partager ce moment créatif.

Repars avec tes créations 100% naturelles, faciles à refaire à la maison !

À partir de 8 ans Durée 2h

Inscription via info@les400coups.fr .

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

English : Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels avec Julie Arqué

