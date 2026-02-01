Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre
Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels

vendredi 27 février 2026.
Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Julie Arqué, herbaliste, t’invite à un atelier créatif et amusant pour découvrir comment fabriquer toi-même tes produits d’hygiène du quotidien
Au programme
– Échange pourquoi fabriquer ses produits soi-même ?
– Fabrication de ton kit personnalisé de 4 produits
* Gel douche
* Dentifrice (nouvelle recette)
* Shampoing solide
* Déodorant
Atelier ouvert aux enfants dès 8 ans, aux ados…Et aux parents qui souhaitent partager ce moment créatif.
Repars avec tes créations 100% naturelles, faciles à refaire à la maison !
Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .
English : Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels
