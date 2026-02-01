Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Atelier DIY Fabrique tes cosmétiques naturels

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Julie Arqué, herbaliste, t’invite à un atelier créatif et amusant pour découvrir comment fabriquer toi-même tes produits d’hygiène du quotidien

Au programme

– Échange pourquoi fabriquer ses produits soi-même ?

– Fabrication de ton kit personnalisé de 4 produits

* Gel douche

* Dentifrice (nouvelle recette)

* Shampoing solide

* Déodorant

Atelier ouvert aux enfants dès 8 ans, aux ados…Et aux parents qui souhaitent partager ce moment créatif.

Repars avec tes créations 100% naturelles, faciles à refaire à la maison !

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

