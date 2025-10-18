Atelier Diy Fanzine avec Thibault Tourmente Kontainer La Fabrik Angresse

Atelier Diy Fanzine avec Thibault Tourmente

Kontainer La Fabrik 1074 Route de Capbreton Angresse Landes

Le 18 octobre 2025, de 9h30 à 13h30, retrouvez Thibault Tourmente à la FABRIK de Kontainer pour un atelier créatif autour du fanzine

Le fanzine, cette publication artisanale née de la culture underground, offre une liberté totale d’expression. Loin des contraintes éditoriales traditionnelles, c’est votre voix, vos idées, votre esthétique qui prennent forme sur papier.

Dans cet atelier, Thibault Tourmente, artiste éditeur spécialisé dans les pratiques éditoriales alternatives, vous accompagne dans la création de votre propre zine. Que vous soyez passionné·e de dessin, d’écriture, de photographie ou simplement curieux·se de découvrir cet univers artistique.

Au programme

– Découverte de l’histoire et de l’esprit du zine (Librairie Independent Paper)

– Techniques de conception collage, mise en page, typographie sauvage

– Méthodes d’impression artisanale, façonnage et reliur .

Kontainer La Fabrik 1074 Route de Capbreton Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 01 86 lekontainer40@gmail.com

English : Atelier Diy Fanzine avec Thibault Tourmente

Discover the fanzine, an artisanal publication born of underground culture, offering total freedom of expression. Far from traditional editorial constraints, it’s your voice, your ideas and your aesthetic that take shape on paper.

German : Atelier Diy Fanzine avec Thibault Tourmente

Entdecken Sie das Fanzine, eine handgefertigte Publikation, die aus der Underground-Kultur hervorgegangen ist und eine völlige Freiheit des Ausdrucks bietet. Weit entfernt von den traditionellen verlegerischen Zwängen nehmen Ihre Stimme, Ihre Ideen und Ihre Ästhetik auf Papier Gestalt an.

Italiano :

Scoprite la fanzine, una pubblicazione artigianale nata dalla cultura underground, che offre una totale libertà di espressione. Lontano dai vincoli editoriali tradizionali, sono la vostra voce, le vostre idee e la vostra estetica a prendere forma sulla carta.

Espanol : Atelier Diy Fanzine avec Thibault Tourmente

Descubra el fanzine, una publicación artesanal nacida de la cultura underground, que ofrece total libertad de expresión. Lejos de las limitaciones editoriales tradicionales, son tu voz, tus ideas y tu estética las que toman forma sobre el papel.

