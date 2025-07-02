Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche

Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche mercredi 2 juillet 2025.

Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

Atelier de Bélène 184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-05 2025-07-09 2025-07-12 2025-07-16 2025-07-19 2025-07-23 2025-07-26 2025-07-30 2025-08-02 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13

Mon 1er savon Réalisation d’un pain de savon 500gr selon la méthode de saponification à froid. A partir de 7 ans.

ou

Cosmétiques au naturel Fabrication de 2 produits cosmétiques naturels (ex déo, baume à lèvres, huile corporelle, sels exfoliants). A partir de 7 ans.

Mon 1er savon Réalisation d’un pain de savon 500gr selon la méthode de saponification à froid. A partir de 7 ans.

ou

Cosmétiques au naturel Fabrication de 2 produits cosmétiques naturels (ex déo, baume à lèvres, huile corporelle, sels exfoliants). A partir de 7 ans. .

Atelier de Bélène 184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 81 62

English : Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

« Mon 1er savon »: Production of a 500gr bar of soap using the cold saponification method. Ages 7 and up. « Natural cosmetics »: Production of 2 natural cosmetics (e.g. deodorant, lip balm, body oil, exfoliating salts). Ages 7 and up.

German : Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

« Meine erste Seife »: Herstellung eines 500 g Seifenstücks nach der Methode der Kaltverseifung. Ab einem Alter von 7 Jahren. « Naturkosmetik »: Herstellung von zwei Naturkosmetikprodukten (z. B. Deo, Lippenbalsam, Körperöl, Peelingsalz). Ab 7 Jahren.

Italiano :

« Il mio primo sapone »: realizzazione di una saponetta da 500 grammi con il metodo della saponificazione a freddo. Dall’età di 7 anni.

oppure

« Cosmesi naturale »: realizzare 2 prodotti cosmetici naturali (ad es. deodorante, balsamo per le labbra, olio per il corpo, sali esfolianti). A partire dai 7 anni.

Espanol : Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

« Mi 1er jabón »: Fabricación de una pastilla de jabón de 500 gr por el método de saponificación en frío. A partir de 7 años. « Cosmética natural »: Elaborar 2 productos cosméticos naturales (por ejemplo, desodorante, bálsamo labial, aceite corporal, sales exfoliantes). A partir de 7 años.

L’événement Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2025-08-16 par Isle-Auvézère