Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche

Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche mercredi 1 juillet 2026.

Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

Atelier de Bélène 184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Mon 1er savon Réalisation d’un pain de savon 500gr selon la méthode de saponification à froid. A partir de 7 ans.
ou
Cosmétiques au naturel Fabrication de 2 produits cosmétiques naturels (ex déo, baume à lèvres, huile corporelle, sels exfoliants). A partir de 7 ans.
Mon 1er savon Réalisation d’un pain de savon 500gr selon la méthode de saponification à froid. A partir de 7 ans.
ou
Cosmétiques au naturel Fabrication de 2 produits cosmétiques naturels (ex déo, baume à lèvres, huile corporelle, sels exfoliants). A partir de 7 ans.   .

Atelier de Bélène 184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 81 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

Mon 1er savon : Production of a 500gr bar of soap using the cold saponification method. Ages 7 and up.
or
Natural cosmetics : Production of 2 natural cosmetics (e.g. deodorant, lip balm, body oil, exfoliating salts). Ages 7 and up.

L’événement Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2026-02-14 par Isle-Auvézère