Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes) Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche

Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

Atelier de Bélène 184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Mon 1er savon Réalisation d’un pain de savon 500gr selon la méthode de saponification à froid. A partir de 7 ans.

ou

Cosmétiques au naturel Fabrication de 2 produits cosmétiques naturels (ex déo, baume à lèvres, huile corporelle, sels exfoliants). A partir de 7 ans.

Atelier de Bélène 184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 81 62

English : Atelier DIY Mon 1er savon ou Cosmétiques au naturel (En fonction des demandes)

Mon 1er savon : Production of a 500gr bar of soap using the cold saponification method. Ages 7 and up.

or

Natural cosmetics : Production of 2 natural cosmetics (e.g. deodorant, lip balm, body oil, exfoliating salts). Ages 7 and up.

