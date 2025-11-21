Atelier Diy podcast avec Elise Laven de Wave Radio Kontainer Studio Recording United Angresse
Retrouvez Élise Laven, la voix de Wave Radio, pour un atelier unique autour de la voix.
Au programme
– Apprendre à poser sa voix
– Trouver le bon ton et le rythme adapté
– S’initier à l’enregistrement professionnel
– Réaliser un podcast, une voix off ou immortaliser des histoires de vie
Atelier limité à 8 personnes .
