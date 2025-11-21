Atelier Diy podcast avec Elise Laven de Wave Radio Kontainer Studio Recording United Angresse

Atelier Diy podcast avec Elise Laven de Wave Radio

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

2025-11-21

Le 21 novembre 2025, de 19h à 21h, retrouvez Élise Laven, la voix de Wave Radio, pour un atelier unique autour de la voix.

Au programme

– Apprendre à poser sa voix

– Trouver le bon ton et le rythme adapté

– S’initier à l’enregistrement professionnel

– Réaliser un podcast, une voix off ou immortaliser des histoires de vie

Atelier limité à 8 personnes .

Kontainer Studio Recording United 1074 Route de Capbreton Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 01 86 lekontainer40@gmail.com

English : Atelier Diy podcast avec Elise Laven de Wave Radio

Join Élise Laven, the voice of Wave Radio, for a unique voice workshop.

German : Atelier Diy podcast avec Elise Laven de Wave Radio

Treffen Sie Élise Laven, die Stimme von Wave Radio, zu einem einzigartigen Workshop rund um die Stimme.

Italiano :

Unitevi a Élise Laven, la voce di Wave Radio, per un workshop sulla voce unico nel suo genere.

Espanol : Atelier Diy podcast avec Elise Laven de Wave Radio

Únase a Élise Laven, la voz de Wave Radio, en un taller de voz único.

