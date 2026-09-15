ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Fabriquez vos propres cosmétiques naturels et découvrez des astuces simples pour réduire vos déchets au quotidien !
Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets, découvrez les bienfaits du fait maison ! L’AREPB (Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois) vous propose un atelier pour apprendre à fabriquer facilement vos propres cosmétiques naturels, comme un baume à lèvres, un déodorant ou encore un hydrolat. Une façon simple et écologique de réduire ses déchets au quotidien. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES
Make your own natural cosmetics and discover simple tips for reducing your waste every day!
L’événement ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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