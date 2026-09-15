UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES Béziers

samedi 28 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Fabriquez vos propres cosmétiques naturels et découvrez des astuces simples pour réduire vos déchets au quotidien !
Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets, découvrez les bienfaits du fait maison ! L’AREPB (Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois) vous propose un atelier pour apprendre à fabriquer facilement vos propres cosmétiques naturels, comme un baume à lèvres, un déodorant ou encore un hydrolat. Une façon simple et écologique de réduire ses déchets au quotidien.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES

Make your own natural cosmetics and discover simple tips for reducing your waste every day!

L’événement ATELIER DIY PRODUITS COSMÉTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)