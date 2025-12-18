Atelier DIY produits ménagers Sainte-Marie-aux-Mines

Atelier DIY produits ménagers

Début : Samedi 2026-02-14 14:00:00

2026-02-14

Un atelier pour apprendre à réaliser lessive, déodorant, dentifrice… à partir d’ingrédients naturels et économiques, et repartir avec vos créations.

Lessive, déodorant, dentifrice etc, tant de produits indispensables dans nos foyers. Mais savons-nous ce qu’il y a réellement à l’intérieur ? Venez faire vos propres produits du quotidien à partir de produits naturels et économique et repartez avec !

Mercredi 14 janvier à 14h à Sainte-Marie-aux-Mines

Prix libre et conscient. Nous conseillons pour cela un prix de 20€/personne, cela permet de valoriser le travail et les actions que la Maison de la Nature met en œuvre tout au long de l’année sur son territoire et de continuer à vous proposer des activités de qualité et variées.

Inscription au CSC du Val d’Argent 03 89 58 37 12

Renseignements au 06 03 78 74 14, par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org ou sur le site internet www.maisondelanature.muttersholtz.fr

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, l’Agence de l’eau Rhin Meuse et la Communauté de communes du Val d’Argent. En partenariat avec le CSC du Val d’Argent et l’Atelier grün. .

English :

A workshop to learn how to make washing powder, deodorant, toothpaste, etc. from natural and economical ingredients, and leave with your own creations.

