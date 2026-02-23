Atelier DIY Savoir-fair(e) Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre
Atelier DIY Savoir-fair(e) Journée internationale des droits des femmes
Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 16:00:00
2026-03-07
L’association Fair Société organise des événements pour les journées internationales des droits des femmes au Moulin de Bel Air.
Les 7 et 8 mars
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 16h
Atelier DIY avec Marie Patron
Apprendre à faire sa chaise avec Marie
Technique de cannage en tissu
Apportez votre propre chaise.
Inscription sur HelloAsso. .
Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 34 42 66 infos@lemoulindebelair.com
English :
The Fair Société association is organizing events for International Women’s Rights Day at the Moulin de Bel Air.
