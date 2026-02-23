Atelier DIY Savoir-fair(e) Journée internationale des droits des femmes

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

L’association Fair Société organise des événements pour les journées internationales des droits des femmes au Moulin de Bel Air.

Les 7 et 8 mars

Samedi de 10h à 18h

Dimanche de 10h à 16h

Atelier DIY avec Marie Patron

Apprendre à faire sa chaise avec Marie

Technique de cannage en tissu

Apportez votre propre chaise.

Inscription sur HelloAsso. .

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 34 42 66 infos@lemoulindebelair.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fair Société association is organizing events for International Women’s Rights Day at the Moulin de Bel Air.

L’événement Atelier DIY Savoir-fair(e) Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis