ATELIER DIY TRICOTIN Montarnaud
ATELIER DIY TRICOTIN Montarnaud mercredi 5 novembre 2025.
ATELIER DIY TRICOTIN
Allée Jean Moulin Montarnaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Venez découvrir ou redécouvrir le tricotin avec des créations originales et ludiques.
Avec Hélène.
Gratuit, sur inscription par téléphone.
Allée Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16
English :
Come and discover or rediscover knitting with original and fun creations.
With Hélène.
Free, registration by phone.
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie das Stricken mit originellen und spielerischen Kreationen.
Mit Hélène.
Kostenlos, nach telefonischer Anmeldung.
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire il lavoro a maglia con creazioni originali e divertenti.
Con Hélène.
Gratuito, iscrizione telefonica.
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir el punto con creaciones originales y divertidas.
Con Hélène.
Gratuito, inscripción por teléfono.
