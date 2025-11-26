Atelier Diy Montignac Charente Vars
Atelier Diy Montignac Charente Vars mercredi 26 novembre 2025.
Atelier Diy
Montignac Charente Ancienne cantine Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Du ménage dans mes cosmétiques
.
Montignac Charente Ancienne cantine Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 46 37 81
English :
Cleaning up my cosmetics
German :
Aufräumen in meiner Kosmetik
Italiano :
Pulire i miei cosmetici
Espanol :
Limpiar mis cosméticos
L’événement Atelier Diy Vars a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente