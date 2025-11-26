Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Diy Montignac Charente Vars

Atelier Diy Montignac Charente Vars mercredi 26 novembre 2025.

Atelier Diy

Montignac Charente Ancienne cantine Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :
2025-11-26

Du ménage dans mes cosmétiques
  .

Montignac Charente Ancienne cantine Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 46 37 81 

English :

Cleaning up my cosmetics

German :

Aufräumen in meiner Kosmetik

Italiano :

Pulire i miei cosmetici

Espanol :

Limpiar mis cosméticos

L’événement Atelier Diy Vars a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente