Atelier DJing étudiant Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Atelier DJing étudiant

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-02

2026-03-02 2026-03-16 2026-03-30

Apprenez le DJing avec l’association Les Grat’Disques à la MDE !

Envie de maîtriser les platines et de faire vibrer la scène ? Ce que vous apprendrez Découvrez les bases du DJing manipulation des platines, techniques de mix, et création de playlists dynamiques. Développez votre style et apprendre à lire le public.Tout public

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Learn to DJ with Les Grat’Disques at the MDE!

Want to master the turntables and rock the stage? What you’ll learn Discover the basics of DJing: turntable handling, mixing techniques, and creating dynamic playlists. Develop your style and learn to read the audience.

