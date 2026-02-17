Atelier DJing étudiant Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz
Atelier DJing étudiant Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz lundi 2 mars 2026.
Atelier DJing étudiant
Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-03-02 18:00:00
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02 2026-03-16 2026-03-30
Apprenez le DJing avec l’association Les Grat’Disques à la MDE !
Envie de maîtriser les platines et de faire vibrer la scène ? Ce que vous apprendrez Découvrez les bases du DJing manipulation des platines, techniques de mix, et création de playlists dynamiques. Développez votre style et apprendre à lire le public.Tout public
Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Learn to DJ with Les Grat’Disques at the MDE!
Want to master the turntables and rock the stage? What you’ll learn Discover the basics of DJing: turntable handling, mixing techniques, and creating dynamic playlists. Develop your style and learn to read the audience.
