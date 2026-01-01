Atelier DO-IN Automassage Japonais Frazé
Atelier DO-IN Automassage Japonais Frazé mercredi 28 janvier 2026.
Atelier DO-IN Automassage Japonais
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28 17:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Atelier bien-être !
Venez pratiquer l’automassage japonais. Des points de pressions, d’étirements et de frictions qui relancent l’énergie, et qui libèrent des tensions. Accessible à tous. Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter votre tapis de yoga. Atelier animé par Jean-Baptiste Saez, praticien Shiatsu. .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 04 52 92 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wellness workshop!
L’événement Atelier DO-IN Automassage Japonais Frazé a été mis à jour le 2025-12-29 par OTs DU PERCHE