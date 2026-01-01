Atelier Do-in et autres merveilles Lons-le-Saunier
Atelier Do-in et autres merveilles
Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-01-18 10:00:00
fin : 2026-01-18 12:00:00
2026-01-18
Cet atelier a lieu en petits groupes dans un espace chaleureux et convivial.
Le Do-in permet un renforcement du Ki (énergie vitale), une remise en circulation et équilibrage des énergies en autonomie.
https://www.marianne-moity.fr/stages-et-ateliers-2/atelier-do-in-et-autres-merveilles/ .
Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté marianne.shiatsu39@gmail.com
