Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour lundi 20 octobre 2025.

Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Hélène Jay, praticienne Shiatsu, te propose des ateliers Do-In et Qi Gong KISHINDO

Ces pratiques douces, accessibles à tous, t’aident à apaiser ton esprit, relâcher les tensions et renforcer ton

énergie vitale. Prends une tenue confortable et un tapis de sol.

Hélène Jay, praticienne Shiatsu, te propose des ateliers Do-In et Qi Gong KISHINDO

Ces pratiques douces, accessibles à tous, t’aident à apaiser ton esprit, relâcher les tensions et renforcer ton

énergie vitale. Prends une tenue confortable et un tapis de sol. .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 29 54

English : Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO

Hélène Jay, Shiatsu practitioner, offers you KISHINDO Do-In and Qi Gong workshops

These gentle practices, accessible to all, help you to calm your mind, release tension and strengthen your

vital energy. Bring comfortable clothing and a floor mat.

German : Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO

Hélène Jay, Shiatsu-Praktikerin, bietet dir Do-In und Qi Gong KISHINDO Workshops an

Diese sanften Praktiken, die für alle zugänglich sind, helfen dir, deinen Geist zu beruhigen, Spannungen zu lösen und deine Energie zu stärken

lebensenergie zu stärken. Bring bequeme Kleidung und eine Matte mit.

Italiano :

Hélène Jay, operatrice Shiatsu, vi propone i laboratori di KISHINDO Do-In e Qi Gong

Queste pratiche dolci, accessibili a tutti, vi aiuteranno a calmare la mente, a sciogliere le tensioni e a rafforzare l’energia vitale

energia vitale. Portate abiti comodi e un tappetino.

Espanol : Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO

Hélène Jay, practicante de Shiatsu, le propone talleres de KISHINDO Do-In y Qi Gong

Estas prácticas suaves, accesibles a todos, le ayudarán a calmar su mente, liberar tensiones y fortalecer su

energía vital. Traiga ropa cómoda y una esterilla.

L’événement Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Tartas