Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Hélène Jay, praticienne Shiatsu, te propose des ateliers Do-In et Qi Gong KISHINDO

Ces pratiques douces, accessibles à tous, t’aident à apaiser ton esprit, relâcher les tensions et renforcer ton

énergie vitale. Prends une tenue confortable et un tapis de sol.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 29 54

English : Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO

Hélène Jay, Shiatsu practitioner, offers you KISHINDO Do-In and Qi Gong workshops

These gentle practices, accessible to all, help you to calm your mind, release tension and strengthen your

vital energy. Bring comfortable clothing and a floor mat.

