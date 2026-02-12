Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour
Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour lundi 23 février 2026.
Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO
La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
2026-02-23
Hélène Jay, praticienne Shiatsu, te propose des ateliers Do-In et Qi Gong KISHINDO
Ces pratiques douces, accessibles à tous, t’aident à apaiser ton esprit, relâcher les tensions et renforcer ton
énergie vitale. Prends une tenue confortable et un tapis de sol.
La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 29 54
English : Atelier DO-IN/ QI GONG KISHINDO
Hélène Jay, Shiatsu practitioner, offers you KISHINDO Do-In and Qi Gong workshops
These gentle practices, accessible to all, help you to calm your mind, release tension and strengthen your
vital energy. Bring comfortable clothing and a floor mat.
