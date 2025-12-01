ATELIER DO IT YOURSELF

RD 84 Boule-d’Amont Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Le Prieuré de Serrabona vous invite à vous initier à une animation

Fabrique le toi même ! Fes t’ho tu mateix ! Fabrique ta bougie

Un atelier de découverte pour fabriquer soi-même ses bougies en cire, animé par Naturanne le Mercredi 10 Décembre 2…

RD 84 Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 53 04 prieuredeserrabona@cd66.fr

English :

Le Prieuré de Serrabona invites you to take part in an animation:

Make it yourself! Fes t’ho tu mateix! Make your own candle

A discovery workshop to make your own wax candles, led by Naturanne on Wednesday December 10, 2…

German :

Das Priorat von Serrabona lädt Sie ein, sich in eine Animation einführen zu lassen

Mache es dir selbst! Fes t’ho tu mateix! Stell deine Kerze her

Ein Entdeckungsworkshop, um seine Wachskerzen selbst herzustellen, geleitet von Naturanne am Mittwoch, den 10. Dezember 2…

Italiano :

Il Prieuré de Serrabona vi invita a cimentarvi in un’attività:

Fai da te! Fes t’ho tu mateix! Crea la tua candela

Un laboratorio di scoperta per realizzare le proprie candele di cera, condotto da Naturanne mercoledì 10 dicembre 2…

Espanol :

El Prieuré de Serrabona te invita a probar una actividad:

¡Hazlo tú mismo! ¡Fes t’ho tu mateix! Haz tu propia vela

Un taller de descubrimiento para fabricar sus propias velas de cera, dirigido por Naturanne el miércoles 10 de diciembre de 2…

L’événement ATELIER DO IT YOURSELF Boule-d’Amont a été mis à jour le 2025-11-06 par OTI ROUSSILLON CONFLENT