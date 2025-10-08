Atelier d’observation botanique spécial Cocos nucifera Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa
Atelier d’observation botanique spécial Cocos nucifera Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa mercredi 8 octobre 2025.
Atelier d’observation botanique spécial Cocos nucifera
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
2025-10-08
Chaque deuxième mercredi du mois, un atelier botanique vous est proposé par l’équipe d’animation de la maison de la Biodiversité.
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.11.43
English :
Every second Wednesday of the month, a botanical workshop is offered by the Maison de la Biodiversité team.
German :
Jeden zweiten Mittwoch im Monat bietet Ihnen das Animationsteam des Maison de la Biodiversité einen botanischen Workshop an.
Italiano :
Ogni secondo mercoledì del mese, il team della Maison de la Biodiversité organizza un laboratorio botanico.
Espanol :
Cada segundo miércoles de mes, el equipo de la Maison de la Biodiversité organiza un taller botánico.
