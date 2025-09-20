Atelier d’observation de documents patrimoniaux Archives départementales de la Gironde Bordeaux

Atelier d’observation de documents patrimoniaux Archives départementales de la Gironde Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Atelier d’observation de documents patrimoniaux 20 et 21 septembre Archives départementales de la Gironde Gironde

Ateliers gratuits. Public adulte. Dans la limite de 10 personnes. Inscription sur place le jour même. Durée 1h environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier inédit destiné aux adultes

« Epair », « filigrane », « fleur », « chair », « porse » et « pâte », et s’il y avait plus à voir que du texte dans un document d’archives ? Un document c’est aussi de l’encre, du papier, du parchemin… En fait c’est une matière unique, porteuse d’innombrables indices sur son histoire et sa fabrication. En compagnie des restauratrices des Archives départementales, sortez les loupes et les lampes pour faire la lumière sur ce que disent les documents au-delà des mots.

Places limitées ! Inscriptions sur place le jour même.

Retrouvez tout le programme des JEP 2025 aux Archives départementales de la Gironde.

Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr [{« link »: « https://archives.gironde.fr/n/jep/n:898 »}]

Atelier inédit destiné aux adultes

© AD Gironde