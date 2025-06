ATELIER D’OBSERVATION DU PAYSAGE PAR LA PHOTOGRAPHIE Carcassonne 4 juillet 2025 16:00

Aude

ATELIER D’OBSERVATION DU PAYSAGE PAR LA PHOTOGRAPHIE 24 Avenue Pierre Semard Carcassonne Aude

Début : 2025-07-04 16:00:00

fin : 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

Le canal du Midi est en fête !

Le Projet Grand Site de la Cité de Carcassonne est partenaire de l’événement et vous propose une animation le 4 juillet :

Apprenez à observer le paysage sous un angle nouveau, celui de la photographie !

Une promenade le long du Canal du Midi, sous forme de jeux animés par un photographe professionnel, spécialisé en photographie du paysage. À l’occasion de l’événement Escales du Canal, vous êtes invités à découvrir la démarche d’un Observatoire Photographique du Paysage, un outil de suivi de l’évolution des paysages, qui permet de comprendre les dynamiques à l’œuvre et d’envisager des solutions pour sa protection.

Balade facile de 2 km, le long du Canal du Midi, durée 1h30 à 2h.

Tous publics Animation gratuite en libre accès Familles à partir de 5 ans Animaux de compagnie non admis.

Nombre de participants attendus 20 à 25 maximum.

Équipement à prévoir Appareils photos ou smartphones équipés d’un appareil photo, tenue adaptée à la marche et à la saison, boisson pour s’hydrater, des chaussures adaptées à la promenade (ni sandales, ni talons hauts), protections solaires et pour la pluie (selon la météo), encas éventuellement.

24 Avenue Pierre Semard

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 78 81 contact@grandsite-carcassonne.fr

English :

The Canal du Midi is celebrating!

The Projet Grand Site de la Cité de Carcassonne is a partner in the event, and is offering a special activity on July 4:

Learn to observe the landscape from a new angle, that of photography!

A walk along the Canal du Midi, with games led by a professional photographer specializing in landscape photography. As part of the Escales du Canal event, you are invited to discover the Observatoire Photographique du Paysage process, a tool for monitoring the evolution of landscapes, enabling us to understand the dynamics at work and envisage solutions for their protection.

Easy 2 km walk along the Canal du Midi, duration 1h30 to 2h.

All ages: free, open-access activities families aged 5 and over ? Pets not allowed.

Number of participants expected: 20 to 25 maximum.

Equipment required Cameras or smartphones equipped with a camera, appropriate clothing for the walk and the season, a drink to keep hydrated, shoes suitable for walking (no sandals or high heels), sun and rain protection (depending on the weather), snacks if necessary.

German :

Der Canal du Midi feiert!

Das Projekt Grand Site de la Cité de Carcassonne ist Partner der Veranstaltung und bietet Ihnen am 4. Juli eine Animation an:

Lernen Sie, die Landschaft aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, nämlich dem der Fotografie!

Ein Spaziergang entlang des Canal du Midi in Form von Spielen, die von einem professionellen Fotografen, der auf Landschaftsfotografie spezialisiert ist, animiert werden. Anlässlich der Veranstaltung « Escales du Canal » sind Sie eingeladen, die Vorgehensweise eines fotografischen Landschaftsobservatoriums zu entdecken.

Leichter Spaziergang von 2 km Länge entlang des Canal du Midi, Dauer 1,5 bis 2 Stunden.

Alle Altersgruppen: Kostenlose, frei zugängliche Animation Familien ab 5 Jahren ? Haustiere sind nicht erlaubt.

Erwartete Teilnehmerzahl: 20 bis maximal 25.

Vorzubereitende Ausrüstung Fotoapparate oder Smartphones mit Kamera, der Wanderung und der Jahreszeit angepasste Kleidung, Getränk zur Hydrierung, für die Wanderung geeignete Schuhe (keine Sandalen oder Stöckelschuhe), Sonnen- und Regenschutz (je nach Wetterlage), eventuell Snacks.

Italiano :

Il Canal du Midi è in festa!

Il Projet Grand Site de la Cité de Carcassonne è partner di questo evento e organizza per voi un evento speciale il 4 luglio:

Imparate a osservare il paesaggio da un nuovo punto di vista, quello della fotografia!

Una passeggiata lungo il Canal du Midi, con giochi guidati da un fotografo professionista specializzato in fotografia di paesaggio. Nell’ambito dell’evento Escales du Canal, sarete invitati a scoprire il funzionamento dell’Observatoire Photographique du Paysage, uno strumento di monitoraggio dei cambiamenti del paesaggio che vi aiuterà a comprendere le dinamiche in atto e a riflettere sulle soluzioni da adottare per proteggerlo.

Una facile passeggiata di 2 km lungo il Canal du Midi, della durata di 1 o 2 ore.

Aperto a tutti: Ingresso gratuito Famiglie a partire dai 5 anni? Non sono ammessi animali domestici.

Numero di partecipanti previsto: da 20 a 25 al massimo.

Attrezzatura richiesta: Macchine fotografiche o smartphone dotati di fotocamera, abbigliamento adeguato alla passeggiata e alla stagione, una bevanda per mantenersi idratati, scarpe adatte alla camminata (no sandali o tacchi alti), protezione dal sole e dalla pioggia (a seconda del tempo), spuntini se necessari.

Espanol :

¡El Canal du Midi está de fiesta!

El Projet Grand Site de la Cité de Carcassonne participa en este acontecimiento y organiza para usted un evento especial el 4 de julio:

Aprenda a observar el paisaje desde un nuevo ángulo, ¡el de la fotografía!

Un paseo a lo largo del Canal du Midi, con juegos dirigidos por un fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje. En el marco de Escales du Canal, le invitamos a descubrir el funcionamiento del Observatorio Fotográfico del Paisaje, una herramienta de seguimiento de la evolución del paisaje que le ayudará a comprender las dinámicas en juego y a reflexionar sobre las soluciones para protegerlo.

Paseo fácil de 2 km por el Canal du Midi, de 1 hora y media a 2 horas de duración.

Abierto a todos: Entrada gratuita Familias a partir de 5 años ? No se admiten animales de compañía.

Número previsto de participantes: de 20 a 25 como máximo.

Material necesario: Cámaras fotográficas o smartphones equipados con cámara, ropa adecuada para el paseo y la temporada, bebida para hidratarse, calzado adecuado para caminar (no sandalias ni tacones altos), protección contra el sol y la lluvia (según el tiempo), tentempiés si es necesario.

