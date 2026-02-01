ATELIER D’OCCITAN GASCON MJC ESPACE JEUNESSE Saint-Gaudens

ATELIER D’OCCITAN GASCON

MJC ESPACE JEUNESSE 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-02-20 17:30:00

fin : 2026-02-20 19:30:00

2026-02-20

Plongez dans la culture gasconne avec ce club occitan et découvrez une langue régionale riche en histoire et en traditions !

Basé sur l’occitan tel qu’il se parle en Comminges, la langue enseignée s’appuie sur les collectes faites en Comminges et en Couserans, pour retrouver les mots de tous les jours ! Cet atelier est un moment convivial mêlant la discussion, jeux et exercices, visites, interventions ou autres activités créatives qui permettent de découvrir et de pratiquer le gascon de manière ludique et active, tout en (re)découvrant une culture insoupçonnée ou trop souvent dévalorisée.

Alternance découverte et explication de la langue et oralité pure.

Animé par Matiu Fauré

Animé par Matiu Fauré

Organisation M.J.C. du Saint-Gaudinois en partenariat avec Eth Ostau Comengés

MJC ESPACE JEUNESSE 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 66 45 info@mjc-st-gaudens.org

English :

Immerse yourself in Gascon culture with this Occitan club and discover a regional language rich in history and tradition!

