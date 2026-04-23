Atelier d’oenologie et dégustation de vins Jumilhac-le-Grand
Atelier d’oenologie et dégustation de vins Jumilhac-le-Grand mardi 11 août 2026.
Jumilhac-le-Grand
Atelier d’oenologie et dégustation de vins
Le Jardin de l’Eglise Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Rendez-vous estival autour des vins pour les amateurs de bons vins et les curieux en quête de nouvelles
découvertes culinaires.
Dans le cadre exceptionnel de Jumilhac-le-Grand et dans une ambiance chaleureuse et conviviale, aux côtés de Manon (la québécoise) et de son équipe dynamique, venez déguster des pépites (de nos terroirs) soigneusement sélectionnées issues de la culture biologique et/ou biodynamique .
Atelier. Dégustation. Conseils • Rencontre • Commande directe .
Le Jardin de l’Eglise Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’oenologie et dégustation de vins
L’événement Atelier d’oenologie et dégustation de vins Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Jumilhac-le-Grand (Dordogne)
- Boucle Plateau du Guet Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Boucle de la Grange Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Grande Boucle Jumilhac le Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Boucle des ponts Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Pêcher dans les eaux vives du Périgord depuis Jumilhac le Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026