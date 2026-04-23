Jumilhac-le-Grand

Atelier d’oenologie et dégustation de vins

Le Jardin de l’Eglise Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Rendez-vous estival autour des vins pour les amateurs de bons vins et les curieux en quête de nouvelles

découvertes culinaires.

Dans le cadre exceptionnel de Jumilhac-le-Grand et dans une ambiance chaleureuse et conviviale, aux côtés de Manon (la québécoise) et de son équipe dynamique, venez déguster des pépites (de nos terroirs) soigneusement sélectionnées issues de la culture biologique et/ou biodynamique .

Atelier. Dégustation. Conseils • Rencontre • Commande directe .

Le Jardin de l’Eglise Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 20

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English : Atelier d’oenologie et dégustation de vins

L’événement Atelier d’oenologie et dégustation de vins Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère