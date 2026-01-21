Atelier d’œnologie L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort

Atelier d’œnologie

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18 21:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-11 2026-04-22 2026-05-13 2026-06-10

Participez à nos ateliers d’œnologie de 18h30 à 21h !

Tarif 36€ par personne.

Inscription obligatoire au 02 32 52 60 43.

Au programme

– 18 février Découvrons quelques vins d’Europe !

– 11 mars les cépages blanc

– 22 avril Le Languedoc Roussillon

– 13 mai Les vins corses

– 10 juin Les Rhums

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’œnologie

