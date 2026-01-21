Atelier d’œnologie L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure
Début : 2026-02-18 18:30:00
fin : 2026-02-18 21:00:00
2026-02-18 2026-03-11 2026-04-22 2026-05-13 2026-06-10
Participez à nos ateliers d’œnologie de 18h30 à 21h !
Tarif 36€ par personne.
Inscription obligatoire au 02 32 52 60 43.
Au programme
– 18 février Découvrons quelques vins d’Europe !
– 11 mars les cépages blanc
– 22 avril Le Languedoc Roussillon
– 13 mai Les vins corses
– 10 juin Les Rhums
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com
