Atelier d’olfactologie à l’Espace Ginko Espace Ginko Monflanquin

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
Découvrez l’Olfactologie et l’Énergie des Huiles Essentielles
Audrey, aromatologue, vous invite à plonger dans l’univers fascinant des huiles essentielles et à découvrir leur pouvoir thérapeutique sur le corps, l’âme et l’esprit.
Dépassement de soi et libération des blocages internes au rendez-vous !
La puissance des huiles essentielles pour libérer ce qui entrave la pleine réalisation de nos potentiels. .
Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 76 94 espace.ginko@gmail.com
English : Atelier d’olfactologie à l’Espace Ginko
Discover Olfactology and the Energy of Essential Oils
Aromatologist Audrey invites you to plunge into the fascinating world of essential oils and discover their therapeutic power on body, mind and spirit.
L’événement Atelier d’olfactologie à l’Espace Ginko Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Coeur de Bastides