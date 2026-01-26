Atelier d’olfactologie à l’Espace Ginko Espace Ginko Monflanquin

Atelier d’olfactologie à l’Espace Ginko

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 

Début : 2026-02-07 16:00:00

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Découvrez l’Olfactologie et l’Énergie des Huiles Essentielles

Audrey, aromatologue, vous invite à plonger dans l’univers fascinant des huiles essentielles et à découvrir leur pouvoir thérapeutique sur le corps, l’âme et l’esprit.

Dépassement de soi et libération des blocages internes au rendez-vous !

La puissance des huiles essentielles pour libérer ce qui entrave la pleine réalisation de nos potentiels. .

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 76 94 espace.ginko@gmail.com

English : Atelier d’olfactologie à l’Espace Ginko

Discover Olfactology and the Energy of Essential Oils

Aromatologist Audrey invites you to plunge into the fascinating world of essential oils and discover their therapeutic power on body, mind and spirit.

