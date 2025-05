Atelier « Donner Forme » Crée ta tasse – LES TEMPS DE BLEUETS Cahors, 24 mai 2025 15:00, Cahors.

Lot

Atelier « Donner Forme » Crée ta tasse LES TEMPS DE BLEUETS 41 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Filomena Pucci ancienne journaliste, depuis 7 ans céramiste, propose des ateliers céramique et paroles.

Filomena nous amène à faire l’expérience de la terre qui prend forme, sans trop de connaissances techniques. Nous réaliserons une tasse en partant de la forme simple d’une boule. Parce que tout démarre toujours d’une boule.

Maximum 8 personnes, réservation par email ou par téléphone. 35 .

LES TEMPS DE BLEUETS 41 Boulevard Léon Gambetta

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36

English :

Filomena Pucci, a former journalist who has been a ceramist for the past 7 years, offers ceramics and words workshops.

Filomena invites us to experience clay taking shape, without too much technical knowledge. We’ll make a cup from the simple shape of a ball. Because it all starts with a ball.

German :

Filomena Pucci ehemalige Journalistin, seit 7 Jahren Keramikerin, bietet Keramik- und Wort-Workshops an.

Filomena bringt uns dazu, die Erfahrung zu machen, dass die Erde ohne viel technisches Wissen Form annimmt. Wir werden eine Tasse herstellen, indem wir von der einfachen Form einer Kugel ausgehen. Denn alles beginnt immer mit einer Kugel.

Italiano :

Filomena Pucci, ex giornalista e ceramista da 7 anni, propone laboratori di ceramica e parole.

Filomena ci invita a sperimentare l’argilla che prende forma, senza troppe conoscenze tecniche. Realizzeremo una tazza partendo dalla semplice forma di una palla. Perché tutto inizia sempre con una palla.

Espanol :

Filomena Pucci, antigua periodista y ceramista desde hace 7 años, ofrece talleres de cerámica y palabras.

Filomena nos invita a experimentar la arcilla tomando forma, sin demasiados conocimientos técnicos. Haremos una taza a partir de la simple forma de una pelota. Porque todo empieza siempre con una pelota.

L’événement Atelier « Donner Forme » Crée ta tasse Cahors a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot