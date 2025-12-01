Atelier d’Origami Espace des Mondes Polaires Prémanon

Atelier d’Origami

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Atelier d’origami pour les enfants dès 5 ans. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier d’Origami

L’événement Atelier d’Origami Prémanon a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses