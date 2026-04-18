Atelier d’origami printanier Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’origami printanier Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 18 avril 2026.
Atelier d’origami printanier
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:15:00
fin : 2026-04-18 11:45:00
Date(s) :
2026-04-18
Créez des scènes printanières pour votre intérieur avec des tulipes, des fleurs de cerisier, des papillons, des grenouilles sauteuses, des colibris, tout en origami. Cet art japonais du pliage du papier est non seulement une activité relaxante et ludique, mais aussi un moyen d’exprimer votre imagination.
Sur réservation. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English : Atelier d’origami printanier
L’événement Atelier d’origami printanier Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX