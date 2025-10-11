Atelier d’origami Livres In Room Saint-Pol-de-Léon

Atelier d’origami

Livres In Room 29 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-10-11 10:15:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Venez créer votre décoration d’automne en origami guirlande, mobile, couronne, collés au mur… Prévoir une boîte ou de quoi ranger vos créations.

Papier artisanal japonais Washi (dessins traditionnels japonais, touches dorées, résistant à l’eau) ou papier origami industriel.

Adultes et enfants à partir de 12 ans. Sur réservation. .

