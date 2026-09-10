Atelier dorure avec Meggie Garcelon, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle paroissiale Saint Louis · Chelles
Informations pratiques
Atelier dorure avec Meggie Garcelon Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne
6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Initiation à la dorure : 14 euros/personne
3 ateliers de 6 personnes (45mn/atelier) :
– 10h30
– 13h30
– 15h30
Laissez-vous guider et repartez avec une création unique.
Inscriptions auprès de Meggie : https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine11
Renseignement auprès du service culturel culture.com@brousurchantereine.fr
Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide [{« type »: « email », « value »: « culture.com@brousurchantereine.fr »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine11 »}, {« link »: « mailto:culture.com@brousurchantereine.fr »}] Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine
Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile
Atelier dorure
©meggie GARCELON
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