Atelier dorure avec Meggie Garcelon, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Atelier dorure avec Meggie Garcelon Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Initiation à la dorure : 14 euros/personne

3 ateliers de 6 personnes (45mn/atelier) :

– 10h30

– 13h30

– 15h30

Laissez-vous guider et repartez avec une création unique.

Inscriptions auprès de Meggie : https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine11

Renseignement auprès du service culturel culture.com@brousurchantereine.fr

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide [{« type »: « email », « value »: « culture.com@brousurchantereine.fr »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine11 »}, {« link »: « mailto:culture.com@brousurchantereine.fr »}] Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine

Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile

Atelier dorure

©meggie GARCELON