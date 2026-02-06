Atelier dotting painting Le Grand Bain Casteljaloux
Atelier dotting painting Le Grand Bain Casteljaloux jeudi 26 février 2026.
Atelier dotting painting
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Atelier découverte de la peinture à point (pour les adultes).
Œuvre artistiqueet créative, permet d’harmoniser les couleurs et la poésie des formaes.
Tous les derniers jeudis du mois. Animé par Caroline de l’habitat inclusif de Solincité. .
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com
English : Atelier dotting painting
