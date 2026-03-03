Atelier dotting painting Le Grand Bain Casteljaloux

Atelier dotting painting

Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Atelier découverte de la peinture à point (pour les adultes).

Œuvre artistique et créative, permet d’harmoniser les couleurs et la poésie des formes.

Tous les derniers jeudis du mois. Animé par Caroline de l’habitat inclusif de Solincité. .

Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier dotting painting

L’événement Atelier dotting painting Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne