Atelier doublage Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Venez vous initier à l’art du doublage sur le drame biographique américain « Les figures de l’obscure » !

Découvrez avec Olivier Fallavier, professionnel du métier, les techniques de base du doublage, en partenariat avec le local ados d’Oudon.

Durée 3h.

Inscription sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque d’Oudon. .

English :

Come and learn the art of dubbing the American biographical drama « The Figures of Darkness »!

German :

Lassen Sie sich in die Kunst der Synchronisation des amerikanischen biografischen Dramas « The Figures of the Obscure » einführen!

Italiano :

Venite a imparare l’arte del doppiaggio del dramma biografico americano « Le figure del buio »!

Espanol :

¡Ven y aprende el arte del doblaje del drama biográfico estadounidense « Las figuras de la oscuridad »!

