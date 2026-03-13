Atelier Doublage cinéma Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Atelier Doublage cinéma

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Un atelier pour découvrir les coulisses du doublage audiovisuel. À partir d’extraits de films, de séries ou de dessins animés, les participants remplacent les voix originales par leurs propres interprétations

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

A workshop to discover the behind-the-scenes aspects of audiovisual dubbing. Using extracts from films, series or cartoons, participants replace the original voices with their own interpretations

L’événement Atelier Doublage cinéma Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac