Atelier Doublage cinéma Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Atelier Doublage cinéma Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 29 avril 2026.
Atelier Doublage cinéma
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Un atelier pour découvrir les coulisses du doublage audiovisuel. À partir d’extraits de films, de séries ou de dessins animés, les participants remplacent les voix originales par leurs propres interprétations
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
A workshop to discover the behind-the-scenes aspects of audiovisual dubbing. Using extracts from films, series or cartoons, participants replace the original voices with their own interpretations
L’événement Atelier Doublage cinéma Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac