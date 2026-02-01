Atelier Doublage de films L’Arob@se Metz
Atelier Doublage de films
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Interprétez différents personnages comme dans un studio de doublage, découvrez le système des bandes rythmo et passez un moment convivial.
Tout public dès 10 ans, sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance à l’Arob@se.Enfants
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
English :
Interpret different characters as if in a dubbing studio, discover the rythmoband system and have a great time.
Open to all ages 10 and over, registration required 1 month in advance at Arob@se.
