Atelier Douceurs et coeurs Square Marcel Pagnol Rochechouart

Atelier Douceurs et coeurs

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Offrez à votre enfant un doux moment de créativité et de découverte à travers cet atelier de motricité fine spécialement conçu pour les petites mains curieuses. Autour des gommettes colorées et du collage, les enfants sont invités à explorer le thème de la douceur et des formes en cœurs, tout en développant leur coordination, leur concentration et leur imagination. Manipuler, coller, assembler… chaque geste devient une occasion d’apprendre en s’amusant, dans une atmosphère bienveillante et chaleureuse.

Proposé par l’Espace Familles de Rochechouart, cet atelier se prolonge par un café des parents, un temps d’échange convivial pour se retrouver, partager ses expériences et créer du lien. Un rendez-vous tout en tendresse, pensé pour le plaisir des enfants comme des parents. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

