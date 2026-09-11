Atelier Doudou Maison de l’enfance La Turballe

samedi 26 septembre 2026 · Maison de l'enfance · La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Atelier Doudou

Maison de l’enfance 19 boulevard de la Fraternité La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Atelier artistique autour de son doudou. Chacun créer une œuvre avec son doudou en personnage principal. .

Maison de l’enfance 19 boulevard de la Fraternité La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 69 48 relaisdupaysblanc@laturballe.fr

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English :

L’événement Atelier Doudou La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44