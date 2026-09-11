AGENDA · La Turballe
Atelier Doudou Maison de l’enfance La Turballe
samedi 26 septembre 2026 · Maison de l'enfance · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Atelier Doudou
Maison de l’enfance 19 boulevard de la Fraternité La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Atelier artistique autour de son doudou. Chacun créer une œuvre avec son doudou en personnage principal. .
Maison de l’enfance 19 boulevard de la Fraternité La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 69 48 relaisdupaysblanc@laturballe.fr
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English :
L’événement Atelier Doudou La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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