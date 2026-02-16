Atelier Drag Show Initiation et découverte Cahors

Atelier Drag Show Initiation et découverte

68 Rue Pelegry Cahors Lot

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Participation libre

Début : 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

2026-03-08

À l’occasion du Carnaval féministe du 8 mars 2026, le collectif des Sœurcières invite Liv de la Maison Clinquante pour un atelier Drag flamboyant et engagé. Un moment de création, d’exploration et de subversion des genres, ouvert à toutes celles et ceux qui ont envie de jouer avec les codes, d’affirmer leurs identités et de célébrer la puissance du collectif. Atelier d’initiation et de découverte à l’art du Drag. Du make-up à l’expression corporelle, l’idée est de s’amuser tout en vous accompagnant à la découverte de votre Drag !

68 Rue Pelegry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 23 20 48 lessoeurcieres@mailo.com

On the occasion of the Feminist Carnival on March 8, 2026, the S?urcières collective invites Liv from the Maison Clinquante for a flamboyant and committed Drag workshop

