Atelier Drag Show Initiation et découverte Cahors

Atelier Drag Show Initiation et découverte
68 Rue Pelegry Cahors Lot
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08 14:00:00
Date(s) :
2026-03-08
À l’occasion du Carnaval féministe du 8 mars 2026, le collectif des Sœurcières invite Liv de la Maison Clinquante pour un atelier Drag flamboyant et engagé. Un moment de création, d’exploration et de subversion des genres, ouvert à toutes celles et ceux qui ont envie de jouer avec les codes, d’affirmer leurs identités et de célébrer la puissance du collectif. Atelier d’initiation et de découverte à l’art du Drag. Du make-up à l’expression corporelle, l’idée est de s’amuser tout en vous accompagnant à la découverte de votre Drag !
68 Rue Pelegry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 23 20 48 lessoeurcieres@mailo.com
English :
On the occasion of the Feminist Carnival on March 8, 2026, the S?urcières collective invites Liv from the Maison Clinquante for a flamboyant and committed Drag workshop
