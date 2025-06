Atelier Drakkar à la Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche 29 juillet 2025 14:30

Loir-et-Cher

Durant les vacances scolaires, la Commanderie d’Arville organise des ateliers à destination des familles. Conçues sur le thème du Moyen-âge, ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel.

Atelier Drakkar à la Commanderie templière d’Arville. Hugues, médiateur culturel, plonge les participants dans l’univers des peuples vikings à travers la construction d’un drakkar ou snekkja . L’occasion de revisiter les mythes et légendes qui circulent autour de ces guerriers… 5 .

Commanderie templière d’Arville

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English:

During the school vacations, the Commanderie d’Arville organizes workshops for families. Designed on the theme of the Middle Ages, these activities can be carried out in family or in autonomy and are accompanied by a professional speaker.

German:

Während der Schulferien organisiert die Commanderie d’Arville Workshops für Familien. Diese Aktivitäten, die sich mit dem Thema Mittelalter beschäftigen, können mit der ganzen Familie oder in Eigenregie durchgeführt werden und werden von einem professionellen Referenten begleitet.

Italiano:

Durante le vacanze scolastiche, la Commanderie d’Arville organizza laboratori per le famiglie. Progettate sul tema del Medioevo, queste attività possono essere svolte in famiglia o autonomamente e sono accompagnate da un relatore professionista.

Espanol:

Durante las vacaciones escolares, la Commanderie d’Arville organiza talleres para familias. Diseñadas en torno al tema de la Edad Media, estas actividades pueden realizarse en familia o de forma independiente y están acompañadas por un conferenciante profesional.

