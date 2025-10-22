Atelier Drawbot Maison pour Tous Viellenave-d’Arthez
Atelier Drawbot
Maison pour Tous Chemin Lapassade Viellenave-d’Arthez Pyrénées-Atlantiques
Vous avez envie de fabriquer un petit automate qui dessine tout seul et qui se déplace sur une feuille ? Cet atelier est fait pour vous ! .
Maison pour Tous Chemin Lapassade Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 13 04 bibli.viellenave.art@free.fr
