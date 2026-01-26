Atelier Drôles de trognes Seuilly
Atelier Drôles de trognes Seuilly mercredi 25 février 2026.
Atelier Drôles de trognes
Musée Rabelais la Devinière 4 rue de la Devinière Seuilly Indre-et-Loire
Tarif : – – 9 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Les enfants donnent vie aux géants de Rabelais ! Dessins surprise les yeux fermés, impressions rigolotes, etc. Ils s’amusent à transformer Gargantua, Panurge et leurs compagnons en drôles de trognes.
A partir des illustrations et des représentations des différents personnages imaginés par Rabelais, la médiatrice invite les plus jeunes à créer de drôles de trognes par des techniques amusantes répétition du geste les yeux fermés pour parvenir à une série, dessins inspirés, et autres impressions à partir de plaques de plexis servant de matrices. Il s’agit de s’amuser avec les têtes des géants et d’apprendre aussi sur les personnages (Gargantua, Gargamelle, Panurge…) qui se prêtent à changer de tête ! Un voyage dans le pays des portraits imaginaires. A partir de 7 ans. .
Musée Rabelais la Devinière 4 rue de la Devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Portrait à Croquer invites children to discover the art of portraiture, which emerged during the Renaissance. François Rabelais never posed for a realistic portrait, so nobody knows what he really looked like.
L’événement Atelier Drôles de trognes Seuilly a été mis à jour le 2026-01-26 par Conseil Départemental 37