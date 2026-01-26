Atelier Drôles de trognes Seuilly

Atelier Drôles de trognes

Les enfants donnent vie aux géants de Rabelais ! Dessins surprise les yeux fermés, impressions rigolotes, etc. Ils s’amusent à transformer Gargantua, Panurge et leurs compagnons en drôles de trognes.

A partir des illustrations et des représentations des différents personnages imaginés par Rabelais, la médiatrice invite les plus jeunes à créer de drôles de trognes par des techniques amusantes répétition du geste les yeux fermés pour parvenir à une série, dessins inspirés, et autres impressions à partir de plaques de plexis servant de matrices. Il s’agit de s’amuser avec les têtes des géants et d’apprendre aussi sur les personnages (Gargantua, Gargamelle, Panurge…) qui se prêtent à changer de tête ! Un voyage dans le pays des portraits imaginaires. A partir de 7 ans. .

Portrait à Croquer invites children to discover the art of portraiture, which emerged during the Renaissance. François Rabelais never posed for a realistic portrait, so nobody knows what he really looked like.

