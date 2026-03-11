Atelier Drôles d’oiseaux Jardin Potager Bonnétable

Atelier Drôles d’oiseaux

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Les oiseaux n’auront plus de secret pour vous !

Contes, ateliers et découvertes sont au programme de cet après-midi en famille où vous saurez (presque) tout sur nos amis à plumes !

Sur réservation avant le 3 avril, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Tarif 2€ Inscription au 02 43 52 01 34 .

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34

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English :

Birds will no longer hold any secrets for you!

L’événement Atelier Drôles d’oiseaux Bonnétable a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Maine Saosnois