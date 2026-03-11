Atelier Drôles d’oiseaux Jardin Potager Bonnétable
Atelier Drôles d’oiseaux Jardin Potager Bonnétable mercredi 8 avril 2026.
Atelier Drôles d’oiseaux
Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Les oiseaux n’auront plus de secret pour vous !
Contes, ateliers et découvertes sont au programme de cet après-midi en famille où vous saurez (presque) tout sur nos amis à plumes !
Sur réservation avant le 3 avril, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Tarif 2€ Inscription au 02 43 52 01 34 .
Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34
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English :
Birds will no longer hold any secrets for you!
L’événement Atelier Drôles d’oiseaux Bonnétable a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Maine Saosnois