Atelier du 25 Atelier du 25 Marseille

Atelier du 25 Atelier du 25 Marseille samedi 20 septembre 2025.

Atelier du 25 20 et 21 septembre Atelier du 25 Bouches-du-Rhône

Pour info: 06 62 07 90 83 / letestuyann@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Portes ouvertes et exposition. Découverte d’ateliers d’art avec Yann Letestu.

Exposition et visite d’atelier d’artiste-peintre dans un bâtiment historique de fin XVIIème.

Peinture sur cartes marines et papiers anciens.

Atelier du 25 25 Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 62 07 90 83

Portes ouvertes et exposition. Découverte d’ateliers d’art avec Yann Letestu.

Yann Letestu