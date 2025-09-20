Atelier du 25 Atelier du 25 Marseille

Pour info: 06 62 07 90 83 / letestuyann@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Portes ouvertes et exposition. Découverte d’ateliers d’art avec Yann Letestu.
Exposition et visite d’atelier d’artiste-peintre dans un bâtiment historique de fin XVIIème.
Peinture sur cartes marines et papiers anciens.

Atelier du 25 25 Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 62 07 90 83
Yann Letestu