Atelier du Bien-Être Boutique Shennon Tea Luc-sur-Mer
Atelier du Bien-Être
Boutique Shennon Tea 51 Rue de la mer Luc-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-21 09:30:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
2025-10-21 2025-10-28
Au programme Méditation, yoga assis et créativité autour d’un thème inspirant et visionnaire. Sur inscription
Et si vous faisiez une pause pour vous reconnecter à l’essentiel ?
Une parenthèse au féminin pour respirer, écouter ses besoins, se connecter à ce qui fait sens et retrouver un équilibre plus juste et plus doux.
Inscription par sms ou téléphone
ou directement sur le site méditationnathaliebouet.com
Nombre de place limité à 5 personnes .
Boutique Shennon Tea 51 Rue de la mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 63 65 67 99 meditationnathaliebouet@gmail.com
English : Atelier du Bien-Être
On the program: meditation, seated yoga and creativity around an inspiring and visionary theme. Registration required
German : Atelier du Bien-Être
Auf dem Programm stehen Meditation, Sitzyoga und Kreativität rund um ein inspirierendes und visionäres Thema. Auf Anmeldung
Italiano :
In programma: meditazione, yoga da seduti e creatività intorno a un tema ispiratore e visionario. Registrazione obbligatoria
Espanol :
En el programa: meditación, yoga sentado y creatividad en torno a un tema inspirador y visionario. Inscripción obligatoria
