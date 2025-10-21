Atelier du Bien-Être Boutique Shennon Tea Luc-sur-Mer

Atelier du Bien-Être Boutique Shennon Tea Luc-sur-Mer mardi 21 octobre 2025.

Atelier du Bien-Être

Boutique Shennon Tea 51 Rue de la mer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-21 09:30:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-21 2025-10-28

Et si vous faisiez une pause pour vous reconnecter à l’essentiel ?

Une parenthèse au féminin pour respirer, écouter ses besoins, se connecter à ce qui fait sens et retrouver un équilibre plus juste et plus doux.

Au programme Méditation, yoga assis et créativité autour d’un thème inspirant et visionnaire.

Inscription par sms ou téléphone

ou directement sur le site méditationnathaliebouet.com

Nombre de place limité à 5 personnes .

Boutique Shennon Tea 51 Rue de la mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 63 65 67 99 meditationnathaliebouet@gmail.com

English : Atelier du Bien-Être

On the program: meditation, seated yoga and creativity around an inspiring and visionary theme. Registration required

German : Atelier du Bien-Être

Auf dem Programm stehen Meditation, Sitzyoga und Kreativität rund um ein inspirierendes und visionäres Thema. Auf Anmeldung

Italiano :

In programma: meditazione, yoga da seduti e creatività intorno a un tema ispiratore e visionario. Registrazione obbligatoria

Espanol :

En el programa: meditación, yoga sentado y creatividad en torno a un tema inspirador y visionario. Inscripción obligatoria

