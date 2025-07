Atelier du BIJ #Des métiers, découverte des métiers par le jeu Chartres

Atelier du BIJ #Des métiers, découverte des métiers par le jeu Chartres lundi 21 juillet 2025.

Atelier du BIJ #Des métiers, découverte des métiers par le jeu

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-21

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-07-21

J>eunes et adultes, venez explorer les métiers de manière ludique et amusante.

Animation en groupe de 3 joueurs minimum. .

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Young and old, come and explore the trades in a fun and entertaining way.

German :

J>Jugendliche und Erwachsene, erkunden Sie Berufe auf spielerische und unterhaltsame Weise.

Italiano :

Giovani e adulti, venite a esplorare le carriere in modo divertente e simpatico.

Espanol :

Jóvenes y adultos, vengan a explorar las profesiones de forma divertida y entretenida.

L’événement Atelier du BIJ #Des métiers, découverte des métiers par le jeu Chartres a été mis à jour le 2025-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES