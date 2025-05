Atelier du BIJ Gérer son stress pour jeunes adolescents – Chartres, 21 mai 2025 07:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Atelier du BIJ Gérer son stress pour jeunes adolescents 32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-21

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Corinne Lalande, sophrologue professionnelle, proposera des techniques et conseils pour vous accompagner dans la gestion de vos émotions au quotidien.

32 Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Professional sophrologist Corinne Lalande will offer techniques and advice to help you manage your emotions on a daily basis.

German :

Corinne Lalande, eine professionelle Sophrologin, wird Techniken und Ratschläge anbieten, um Sie bei der Bewältigung Ihrer Emotionen im Alltag zu unterstützen.

Italiano :

La sofrologa professionista Corinne Lalande offrirà tecniche e consigli per aiutarvi a gestire le vostre emozioni nel quotidiano.

Espanol :

La sofróloga profesional Corinne Lalande le ofrecerá técnicas y consejos para ayudarle a gestionar sus emociones a diario.

L’événement Atelier du BIJ Gérer son stress pour jeunes adolescents Chartres a été mis à jour le 2025-05-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES