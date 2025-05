Atelier du BIJ Partir en chantier jeunes bénévoles – Chartres, 28 mai 2025 07:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Atelier du BIJ Partir en chantier jeunes bénévoles 32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-28

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Vous souhaitez vous investir et participer à une action bénévole pendant ses vacances ? Mineurs commemajeurs, prenez rendez-vous au BIJ pour tout savoir des dispositifs existants.

.

32 Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Would you like to get involved and take part in a voluntary action during your vacations? Whether you’re a minor or an adult, make an appointment at the BIJ to find out all about existing schemes.

German :

Sie möchten sich während Ihrer Ferien ehrenamtlich engagieren und an einer Aktion teilnehmen? Sowohl Minderjährige als auch Volljährige können einen Termin im BIJ vereinbaren, um alles über die bestehenden Angebote zu erfahren.

Italiano :

Volete impegnarvi e partecipare a un’attività di volontariato durante le vostre vacanze? Che siate minorenni o adulti, prendete un appuntamento al BIJ per scoprire tutti i programmi disponibili.

Espanol :

¿Quieres participar en un voluntariado durante tus vacaciones? Tanto si eres menor como mayor de edad, pide cita en el BIJ para informarte de todas las posibilidades.

L’événement Atelier du BIJ Partir en chantier jeunes bénévoles Chartres a été mis à jour le 2025-05-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES