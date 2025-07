Atelier du BIJ Recrutement McDonald’s Chartres

Atelier du BIJ Recrutement McDonald’s Chartres mercredi 13 août 2025.

Atelier du BIJ Recrutement McDonald’s

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Vous cherchez un job ? La Direction des ressources Humaines des restaurants Mac Donald’s sera présente pour vous présenter leurs offres et réceptionner vos candidatures.

N’oubliez pas de venir avec votre CV ! .

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Looking for a job? The Human Resources Department of Mac Donald?s restaurants will be on hand to present their vacancies and receive your applications.

German :

Sind Sie auf der Suche nach einem Job? Die Personalabteilung der Mac Donald’s Restaurants wird vor Ort sein, um Ihnen ihre Stellenangebote vorzustellen und Ihre Bewerbungen entgegenzunehmen.

Italiano :

Siete alla ricerca di un lavoro? Il Dipartimento Risorse Umane dei ristoranti Mac Donald’s sarà a disposizione per presentare le offerte di lavoro e ricevere le vostre candidature.

Espanol :

¿Buscas trabajo? El Departamento de Recursos Humanos de los restaurantes Mac Donald’s estará presente para presentarte sus vacantes y recibir tus solicitudes.

L’événement Atelier du BIJ Recrutement McDonald’s Chartres a été mis à jour le 2025-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES