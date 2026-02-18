Atelier du Carrefour du Lin Attrape-Rêve en Lin Doudeville
Doudeville Seine-Maritime
Début : 2026-04-08 10:00:00
2026-04-08
Mercredi 8 avril à 15h00, venez participer à un atelier créatif dédié à la réalisation d’un attrape-rêve en lin. Un moment convivial pour laisser parler votre imagination, découvrir des techniques simples et repartir avec une création unique et personnalisée.
✨ Atelier réservé aux adultes
8 places disponibles
Sur inscription au 02.32.710.80.46
️ Gratuit .
Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
