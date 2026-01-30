Atelier du Cosplayeur Centre socioculturel Orthez

Atelier du Cosplayeur

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Laisse toi guider par One Mats pour créer un serre tête Lolita. .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 41 46 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier du Cosplayeur Orthez a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coeur de Béarn